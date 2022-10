LIVE Formule 1 | Minieme verschillen: grijpt Max Verstappen pole position in Mexico?

Red Bull na serieuze straf: ‘We hebben fouten gemaakt, maar daar hebben we geen profijt van gehad’

Red Bull is door de FIA hard gestraft voor het overschrijden van de budgetcap in het Formule 1-seizoen van 2021. Het team van Max Verstappen krijgt onder meer flink minder tijd in om de auto te ontwikkelen in de windtunnel. ,,Kan ons 0,25 tot 0,5 seconde per ronde gaan kosten.”

28 oktober