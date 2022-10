LIVE Formule 1 | Uitgestelde start komt steeds dichterbij voor Max Verstappen en co

Lankmoedig Ajax meteen onder hoogspan­ning in stressmaand oktober

In een sfeer van chagrijn leeft Ajax toe naar het bepalende Champions League-duel met Napoli van dinsdag. Aan het begin van de ‘stressmaand’ oktober kreeg de Amsterdamse ploeg een harde les tegen Go Ahead Eagles: lankmoedigheid wordt afgestraft, óók in de eredivisie.

14:27