LIVE Formule 1 | Wie gaat polesitter Max Verstappen bedreigen in Bahrein?

Max Verstappen was voorafgaand aan het openingsweekend in Bahrein dé te kloppen man. Zo soepel als in de test verliep het tot dusver niet bij de wereldkampioen, die desondanks pole position veroverde en vanmiddag als grote favoriet aan de eerste race van het Formule 1-seizoen begint. En wat kan Nyck de Vries vanaf P19? Vanaf 16.00 uur mis je hier geen moment!