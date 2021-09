LIVE | Frenkie de Jong dicht bij gelijkmaker na razendsnelle voorsprong Benfica

‘Maldinasty’ bij Milan: na Cesare en Paolo scoort ook Daniel in het rood-zwart

28 september In Italië spreken ze al van de ‘Maldinasty’, nu met Daniel Maldini een derde generatie doorbreekt in het eerste elftal van AC Milan. Of de 19-jarige aanvaller ooit in de buurt komt van de exceptionele prestaties van zijn vader en zijn opa? Dat zal de tijd leren, met vanavond allereerst het CL-duel met Atlético Madrid.