LIVE | GA Eagles stapelt fout op fout en krijgt pak slaag van hekkensluiter Cambuur

LIVE eredivisie | SC Cambuur op comfortabe­le voorsprong, hekkenslui­ter op weg naar zege

Cambuur is na 23 speelrondes in de eredivisie de hekkensluiter met dertien punten. De club uit Leeuwarden ziet de achterstand op de concurrentie langzaam groeien en heeft de punten dus hard nodig. Vanavond (aftrap 20.00 uur) komt Go Ahead Eagles, dat 26 punten heeft, op bezoek. Volg het scoreverloop in ons liveblog.