LIVE | Gaat Verstappen eerste pole position verzilveren in Hongarije?

Vierde ITF-titel van het seizoen voor Arantxa Rus

14:26 Arantxa Rus heeft in Spanje voor de vierde keer dit seizoen een ITF-toernooi gewonnen. Ze was de sterkste op het hardcourttoernooi van El Espinar, een plaatsje nabij Madrid. In de finale was de als eerste geplaatste Rus met 6-4 6-1 de meerdere van Julia Terzijska ui Bulgarije.