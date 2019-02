LIVE | Gasly crasht met Red Bull, Ferrari imponeert opnieuw

Pierre Gasly kende een prima ochtend in de RB15. De Fransman neemt vandaag het stuur over van Max Verstappen en kon genoeg kilometers maken in de ochtendsessie van de tweede testdag in de Formule 1. Gasly klokte uiteindelijk 69 rondes en kwam tot een tijd van 1.19.814. De middagsessie is om 14.00 uur begonnen en is te volgen via ons liveblog, onder dit artikel.