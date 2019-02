LIVE | Gasly trapt af voor Red Bull

Video Fernando Ricksen: Ik ben nog niet klaar om te gaan

9:13 Fernando Ricksen (42) brengt de laatste periode van zijn leven door in een hospice in Schotland. De enige verzetjes van de oud-prof, die lijdt aan de spierziekte ALS, zijn de ‘meet and greets’ met Rangers-fans, die hem aanbidden. AD Sportwereld bezocht zo’n bijeenkomst.