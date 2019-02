LIVE | Geen productieve ochtend voor Verstappen, Räikkönen het snelst, Mercedes rijdt het meest

De snelste man op de baan was Kimi Räikkönen in zijn Alfa Romeo met een tijd van 1.17.762. Met 64 rondjes was de Fin ook uiterst productief. Sebastian Vettel (81 rondes) en Valtteri Bottas (88 rondes) gingen ook vaak rond, waarbij de coureur van Mercedes het rustig aan deed. Met een tijd van 1.20.693, was de Fin veruit de langzaamste man op de baan.

Slecht nieuws was er opnieuw voor Haas. Piettro Fittipaldi kon weliswaar 48 rondes maken, maar zijn auto viel uiteindelijk stil op het circuit. Beter nieuws was er voor Williams. De geplaagde renstal miste de eerste twee testdagen, omdat de auto nog niet af was. Tijdens deze ochtendsessie is de FW42 afgebouwd en de motor voor het eerst gestart. Het team hoopt dat George Russell in de middagsessie de eerste rondes kunnen maken.