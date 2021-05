LIVE | Gerard Moreno tikt Villarreal verrassend op voorsprong tegen Man United

Go Ahead Eagles gelooft heilig in ambitieuze plannen van ‘jeugdbaas’ Whittie en pompt 4 ton in opleiding

14:50 Stilstand is achteruitgang. Tenminste, meestal. Maar ondanks het verloren coronajaar heeft Go Ahead Eagles sportief veel terrein gewonnen in het voorbije seizoen. Natuurlijk geldt de promotie van het vlaggenschip naar de eredivisie als belangrijkste pijler, maar ook aan het jeugdfront klimt de Deventer voetbalclub gestaag omhoog op de nationale voetbalpiramide.