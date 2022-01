LIVE | Geven Nederlanders ook op 500 meter concurrentie het nakijken?

Toernooidi­rec­teur hoopt dat Djokovic land in mag: ‘Zou hem graag Australian Open zien spelen’

De weigering van Novak Djokovic in Australië komt volgens de toernooidirecteur van de Australian Open, Craig Tiley, door de snel veranderende richtlijnen in het land. Djokovic verblijft al een paar dagen in een hotel, in afwachting van een rechtszaak.

13:19