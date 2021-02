LIVE | Gladon tekent bij FC Emmen, Neymar wil bij PSG blijven

Verbij klopt Krol op 1000 meter en wint wereldbe­ker

31 januari Kai Verbij heeft bij de tweede wereldbeker in Thialf verrassend de 1000 meter gewonnen. De 26-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma finishte op het laatste onderdeel in een sterke tijd van 1.07,35. Hij bleef in de laatste rit de grote favoriet Thomas Krol net voor. De Nederlandse kampioen op deze afstand eindigde in 1.07,58 als tweede.