LIVE GP de Québec | Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn kiest de aanval

Diede de Groot ook op US Open in finale, negende grandslam­ti­tel op rij gloort

Diede de Groot heeft zich via een Nederlands onderonsje geplaatst voor de finale van de US Open bij het rolstoeltennis. De nummer één van de wereld was met 6-2 en 6-1 te sterk voor Aniek van Koot. In de finale wacht de Japanse Yui Kamiji, die de Nederlandse Jiske Griffioen klopte(6-1 en 6-3).

19:28