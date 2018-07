LIVE: Groenewegen op zoek naar eerste gele trui

Geen extra druk bij Groenewe­gen ondanks vragen over geel

10:19 Het parkoers is vlak, het weer is rustig. Alles wijst erop dat het vandaag, in de eerste rit van de Tour de France, uitloopt op een massasprint. Met een Nederlander als één van de grote favorieten: Lotto-Jumbo-sprinter Dylan Groenewegen (25).