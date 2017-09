LIVE: Grote voorsprong sterk zestal, zware bergen wachten

143 km

De twee grootste namen in de kopgroep zijn Daniel Moreno en Julian Alaphilippe. De 36-jarige Moreno won al drie etappes in de Vuelta en eindigde 5 keer in de top-10. Daarnaast eindigde hij bij zijn laatste 9 deelnames in de top-12. In 2013 won Moreno de Waalse Pijl.



Alaphilippe (25) won dit jaar de 8ste etappe in de Vuelta. Hij werd ook al twee keer tweede in de Waalse Pijl, één keer tweede in Luik-Bastenaken-Luik én één keer -dit jaar- derde in Milaan-Sanremo.