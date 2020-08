LIVE | Hamilton en Bottas weer bovenaan, Verstappen derde

The Road to Portugal Hoe Bayern met overmacht en Barça zwoegend de kwartfina­les bereikten

15:42 Dé kraker in de kwartfinales van de Champions League staat vanavond (21.00 uur) op de rol: FC Barcelona – Bayern München. Dagelijks bekijken we de weg die de kwartfinalisten hebben afgelegd op weg naar de eindfase in Portugal. Vandaag: de hegemonie van Bayern in deze campagne en het worstelende FC Barcelona.