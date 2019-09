LIVE | Hamilton en Verstappen wisselen elkaar af aan kop van de tijdentabel

Michel Boerebach dankt vrienden in nieuw boek: ‘Zonder hen was ik er niet meer geweest’

9:09 Michel Boerebach (55) komt met een nieuw boek. De oud-voetballer van onder meer Go Ahead Eagles, PSV en FC Twente verloor in 2003 bij een auto-ongeluk zijn zoontjes Lesley (12) en Sven (9). Hij ging door een hel, maar kan zestien jaar later eindelijk weer van het leven genieten.