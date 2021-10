LIVE | Hamilton heeft Verstappen meteen te pakken bij de start in Texas

Een goal, de eerste zege én een oranje­shirt: PEC-cap­tain Bram van Polen heeft de avond van zijn leven

15:56 Bram van Polen scoorde zaterdag tegen Heracles Almelo (1-0) niet alleen vanaf elf meter de winnende treffer, waardoor PEC de eerste zege van het seizoen pakte, de aanvoerder ontving na afloop ook nog eens een oranjeshirt met daarop zijn naam. ,,Het is dat we dinsdag weer moeten spelen, anders had ik wel even een fles wijn opengetrokken.”