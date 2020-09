LIVE | Hamilton neemt leiding bij herstart, al zeven uitvallers

Podcast | 'De laatste 70 kilometer wordt het één groot klimfeest’

7:02 Voorafgaand aan elke etappe van de Tour de France 2020 blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de rit van de dag. Wat staat de renners te wachten, waar valt de beslissing en wat gebeurt er in de top van het klassement? Vandaag opgelet! Dit is één van de belangrijkste ritten van deze Tour de France. Een aanloop van 100 kilometer vanuit startplaats Lyon en dan een finale om van te smullen, zolang je maar voor de tv kan blijven zitten. Komt de gele trui van Roglič in gevaar of is het team van Jumbo-Visma sterk genoeg om het geel te behouden?