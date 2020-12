LIVE | Hamilton terug in Mercedes, hoe opent Verstappen slotweekend?

Verstappen blikt terug op 2020: ‘Eén keer winnen en zes keer tweede: niet slecht, tegen Mercedes’

9:59 Die zo gewenste wereldtitel kwam ook in 2020 niet dichterbij voor Max Verstappen. Opnieuw bleek Mercedes te sterk. ,,Maar we zijn nog steeds het op één na beste team in de Formule 1, hè.’’