LIVE | Snelste tijd voor Verstappen in Q2

VIDEO Wijnaldum helpt foutloos Liverpool tegen Spurs en wisselval­li­ge Vorm

15:33 Koploper Liverpool is ook na de vijfde wedstrijd in de Premier League (het lastige uitduel met Tottenham Hotspur) nog altijd zonder puntenverlies. De kraker op Wembley eindigde vanmiddag in 1-2, na een duel met volop hoofdrollen voor Nederlanders.