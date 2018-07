LIVE: Hazard voelde zich een 'Haantje', aanzoek Bosnich via Twitter

Bosnisch vraagt vriendin ten huwelijk

Mark Bosnich, de Australische oud-keeper van onder meer Manchestrer United, Chelsea en Aston Villa, heeft zijn vriendin Sarah ten huwelijk gevraagd. Op zich niet zo bijzonder, maar wel de manier waarop: via Twitter. Vanaf het Rode Plein in Rusland, waar Bosnich is als analyticus werkzaam is voor het Australische FOX Sports, vroeg hij zijn vriendin in Australië ten huwelijk. En ze heeft inmiddels 'ja' gezegd...