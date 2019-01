LIVE | Heerenveen haalt Zweedse verdediger, Diagne naar Galatasaray

Van Baarle vierde in heuvelrit Sun Tour, Woods nieuwe leider

7:38 Dylan van Baarle heeft zich laten zien in de tweede etappe van de Herald Sun Tour. De 26-jarige renner van Team Sky eindigde als vierde in de heuvelachtige rit tussen Wonthaggi en Churchill. Aan het einde van de etappe lag een steile klim, waarvan de laatste 1,8 kilometer over gravel ging.