LIVE | Hoe doet Max het in de laatste vrije training?

Nedbank Golf Challenge Luiten herpakt zich na offday in Sun City

14:51 Golfer Joost Luiten heeft zich herpakt in de derde ronde van de Nedbank Golf Challenge in Zuid-Afrika. Met een score van 70 slagen, 2 onder par, klom de Nederlander naar de gedeelde 28ste plaats in de tussenstand met een totaal van 1 boven par.