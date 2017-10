LIVE: Hoe komt Max door de derde vrije training in Mexico?

Bosz en Dortmund slikken opnieuw pijnlijke nederlaag

17:25 Borussia Dortmund is in de Bundesliga bezig de koppositie in rap tempo te verspelen. De ploeg van Peter Bosz slaagde er vanmiddag voor de derde keer op rij in niet te winnen. Na de rode kaart voor Dan-Axel Zagadou van Dortmund trok Hannover 96 de zege naar zich toe: 4-2.