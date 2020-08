LIVE | Hoofdrol voor de VAR bij openingsgoals Barça en Bayern

VIDEO Van Wonderen content met GA Eagles: ‘Blij met wedstrijd, Dumay verrassing, aanvallend kan 't beter’

19:25 Kees van Wonderen leverde met ‘zijn’ Go Ahead Eagles een gedegen optreden af in Utrecht. De geroutineerde eredivisionist had in twee uur voetballen de handen vol aan de aanzienlijk jongere Deventer ploeg (1-1).