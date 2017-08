LIVE: Hoog tempo, angst voor waaiers bij toppers

Go Ahead Eagles verloor al eerder na trio treffers

13:29 Go Ahead Eagles verloor vrijdagavond de uitwedstrijd tegen MVV met 4-3. Vijf jaar geleden overkwam de Deventer ploeg dat ook al in Volendam. Aan de dijk verspeelde GA Eagles in december 2012 een 1-3 voorsprong (doelpunten Antonia, Promes en Houtkoop) en verloor eveneens met 4-3.