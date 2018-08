LIVE: Hoogland en Lavreysen naar achtste finales

Tennisster Sakkari haalt voor het eerst WTA-finale

8:32 Maria Sakkari heeft voor het eerst de eindstrijd gehaald van een WTA-toernooi. De 23-jarige speelster uit Athene versloeg in de halve finale van de Silicon Valley Classic in San José de Amerikaanse Danielle Collins in drie sets. Collins had de eerste set met 6-3 gewonnen en stond in de tweede met 4-1 voor toen Sakkari voor een opzienbarende omwenteling in de partij wist te zorgen.