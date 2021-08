LIVE | Ihattaren naar Juventus, Harroui naar Sassuolo en Haps mogelijk nog naar Venezia

Fotoserie | Zandvoort verwelkomt na 36 jaar wachten F1-karavaan

30 augustus Na een afwezigheid van 36 jaar is de Formule 1 terug in Nederland. Vanuit Spa-Francorchamps arriveerden vanmorgen de eerste Formule 1-trucks al op het circuit van Zandvoort, waar komend weekend de Dutch Grand Prix verreden zal worden. De mooiste foto’s zetten we voor je op een rij.