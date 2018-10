LIVE | Bertens en Stephens gelijk op in zenuwslopende laatste set

Kiki Bertens neemt het in Singapore op tegen Sloane Stephens. Ze stond slechts één keer eerder tegenover de Amerikaanse en die partij verloor Bertens. Als de Wateringse wint van Stephens dan is ze groepswinnaar in de rode groep.



Sets: Stephens 1-1 Bertens

Games: 7-6 (4), 2-6, 2-2

Bertens begon de derde set met serveren