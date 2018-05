LIVE: IJzersterke kopgroep met Poels en Sánchez

Bertens ziet opnieuw concurrent in Neurenberg wegvallen

15:15 Sloane Stephens is al in de eerste ronde van het graveltoernooi van Neurenberg uitgeschakeld. De Amerikaanse, de nummer één van de plaatsingslijst, verloor in de eerste ronde van Joelia Poetintseva. De Kazachse versloeg Stephens in drie sets: 5-7 6-4 7-6 (3).