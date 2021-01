LIVE | IJzersterke Price pakt draad weer op en komt op één set van wereldtitel

Stoch laat in Innsbruck concurren­ten ver achter zich

16:57 Kamil Stoch heeft de leiding genomen in de Vierschansentournee door de derde wedstrijd in Innsbruck te winnen. De 33-jarige Pool, drievoudig olympisch kampioen, was met afstand de beste op de Oostenrijkse schans. Stoch sprong 127,5 en 130 meter ver, goed voor een puntentotaal van 261,6.