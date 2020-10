LIVE | Is Bertens voldoende hersteld om ook van Siniakova te winnen?

Video Dest gepresen­teerd in leeg Camp Nou: ‘Dani Alves is mijn voorbeeld, ik wil ook zo'n back worden’

15:43 Sergiño Dest traint vanmiddag in Barcelona voor het eerst met Lionel Messi en de andere sterren van FC Barcelona. De negentienjarige rechtsback uit Almere hoopt zondag al te kunnen spelen tegen Sevilla, in een ploeg die het seizoen onverwacht goed is begonnen met zeges op Villarreal (4-0) en Celta de Vigo (0-3).