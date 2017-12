LIVE: Van Gennip wint Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs

Yuri van Gelder geeft niet op: ik ben er volgend jaar gewoon weer bij

21:05 Vorig jaar liet hij het Sportgala voor wat het was. 'Te spannend.' Dit jaar is hij - zij het op de valreep - weer van de partij. Turner Yuri van Gelder. Het debacle van Rio is hij niet vergeten. ,,Na alles wat er was gebeurd in Rio was het toch wel een beetje spannend ja. Maar nu ben ik er weer."