LIVE | James Wade begint goed tegen Stephen Bunting

Warmhoud­zak­jes en energieta­blet­ten helpen Van der Voort ronde verder

28 december Opvallend: Vincent van der Voort toonde geen enkele vreugde op het podium nadat hij in de derde ronde van het WK darts afgerekend had met Nathan Aspinall, toch de nummer 6 van de wereldranglijst. Ook tijdens het tv-interview na afloop overheerste het chagrijn. ,,Zo ben ik nou eenmaal”, verontschuldigde ‘The Dutch Destroyer’ zich later. ,,Ik ben niet helemaal down na een nederlaag en ik toon geen enorme euforie na een overwinning.”