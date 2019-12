LIVE | Jan Dekker maakt zich op voor tweede ronde WK Darts, ook King in actie

Groenewe­gen naar Giro en Vuelta: ‘De Tour is dit jaar te lastig’

13:57 Dylan Groenewegen zal komend voorjaar debuteren in de Ronde van Italië. In het najaar staat, eveneens voor het eerst, de Ronde van Spanje op zijn programma. Dat werd vandaag bekendgemaakt tijdens de teampresentatie van wielerploeg Jumbo-Visma in Amsterdam.