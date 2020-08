LIVE | Jumbo-Visma geeft kopgroep de ruimte in bergetappe Dauphiné

De Jumbo-Visma-trein dendert maar door. Wout van Aert won woensdag de openingsetappe in het Critérium du Dauphiné en George Bennett won in Italië de eendaagse Gran Piemonte. Vandaag komen de kopmannen Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk in actie, want de tweede rit in de Dauphiné eindigt op de Col de Porte. Mis hier niets van het wedstrijdverloop!



Finish: ± 16.30 uur