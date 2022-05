LIVE | Jumbo-Visma hoopt op eindzege Rohan Dennis in afsluitende klimtijdrit Ronde van Romandië

Wie nog wat wil in het klassement, moet dat in deze race tegen de klok doen. Het grootste gedeelte van de klimtijdrit gaat in stijgende lijn, het draait namelijk allemaal om een beklimming van ruim tien kilometer à acht procent. Wie wint de Ronde van Romandië? Rohan Dennis (Jumbo-Visma) begint als klassementsleider aan de afsluitende etappe. Van start (12.30 uur) tot finish (rond 16.00 uur) volg je hier het koersverloop!