LIVE | Jutta Leerdam wint WK sprint in Hamar, Femke Kok moet genoegen nemen met zilver

,,Ik had het echt laten liggen op de 500 meter. Daardoor moest ik heel veel goedmaken op de 1000 meter. Dat is gelukt, maar ik baal wel dat ik het mezelf zo lastig heb gemaakt. Het lukte me niet om de juiste focus te vinden. Misschien dat het komt omdat ik na de Olympische Spelen niet de juiste spanningsboog kan vinden. Dat is wel lastig, maar ik ben blij dat het toch gelukt is", zei Leerdam. Haar coach Kosta Poltavets uit Oekraïne was in tranen. ,,Ik doe het voor mezelf natuurlijk, maar ik ben ook zo blij voor hem. Het is zo mooi dat we hem op deze manier een lach kunnen bezorgen", vertelde Leerdam aan de NOS, waarbij ze zelf ook moeite had om haar emoties in bedwang te houden. ,,Ik wil die situatie in Oekraïne niet op mezelf betrekken. Het grijpt Kosta uiteraard wel heel erg aan en daardoor voel ik ook wel dat het allemaal heel heftig is.”