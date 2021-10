LIVE | Kai Verbij wint eerste 500 meter, drama voor Ronald Mulder

Opmerking tegen scheids kost voetballer (21) van WVF uit Zwolle 8 duels schorsing (maar hij kan die straf ‘afkopen’)

Bij WVF hadden ze er nog nooit van gehoord, maar het komt de Zwolse voetbalvereniging mogelijk goed uit: halvering van een schorsing door een gedragscursus te volgen bij bureau Halt. De KNVB voerde dit in 2016 in voor spelers tot 23 jaar die (ernstig) over de scheef gaan. Het zou de schorsing van acht wedstrijden die WVF-speler Jamiro Oortwijn boven het hoofd hangt kunnen beperken tot vier duels toekijken.

