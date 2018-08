LIVE: Kamminga naar finale 200m schoolslag, Derwael pakt opnieuw goud op brug

Roeien

De Nederlandse roeisters Marieke Keijser en Ilse Paulis hebben de Europese titel veroverd in de lichte dubbeltwee. De 21-jarige Keijser en de vier jaar oudere Paulis namen halverwege de race over de roeibaan in Glasgow de leiding. Ze hielden hun voorsprong vast tot aan de finish.



Paulis pakte twee jaar geleden olympisch goud met Maaike Head in de boot. Het leverde de twee roeisters eind 2016 de titel Sportploeg van het Jaar op. Head stopte daarna met roeien omdat ze zich volledig wilde richten op haar opleiding chirurgie. Paulis kreeg daarna toptalent Keijser naast zich in de boot. De jonge Rotterdamse maakte eerder indruk in de lichte skiff, waarin ze onder meer de wereldtitel bij de beloften pakte.



Tijdens haar eerste WK bij de senioren veroverde Keijser vorig jaar direct zilver. Veel tijd om samen te trainen had het nieuwe duo niet, want ook Paulis was tot voor kort druk met coschappen lopen. ,,Het was in mijn eentje een lange winter, al had Ilse het waarschijnlijk nog zwaarder dan ik'', zei Keijser bij de NOS. ,,Maar we hebben een doel, dat hield ik mezelf steeds voor ogen.'' Ze wil met Paulis over twee jaar in Tokio olympisch kampioen worden. ,,Ik ben heel trots dat we dit al voor elkaar hebben gekregen'', aldus Paulis. ,,Om met een nieuwe dubbel meteen Europees kampioen te worden, is heel bijzonder. We gaan nu vol voor het WK, dat wordt weer een nieuwe uitdaging.''



Keijser en Paulis hadden zich als eerste gekwalificeerd voor de EK-finale, waarin ze onder anderen de Roemeense wereldkampioenen troffen. Aanvankelijk namen Polen de leiding, maar het Nederlandse duo schoof halverwege de race voorbij. De Poolse boot eindigde op ruim een seconde als tweede, het brons ging op 3 seconden naar Zwitserland. Roemenië greep net naast de medailles (vierde). De Nederlandse roeiploeg pakte zeven medailles in Glasgow. Naast het goud van Keijser en Paulis was dat drie keer zilver en drie keer brons.