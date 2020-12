LIVE | Kan ‘Aubergenius’ weer imponeren en doorstoten tot kwartfinales?

wk dartsIs het na de jaarwisseling enkel aan Michael van Gerwen om de Nederlandse eer hoog te houden op het WK darts, of schaart Dirk van Duijvenbode zich vanavond ook nog bij de laatste acht? Dat is vanavond dé grote vraag. Vanaf 19.15 uur mis je niets van ‘Aubergenius’ zijn partij in dit liveblog, gevolgd door onder anderen Gerwyn Price.