LIVE | Kan De Graafschap in de absolute slotfase directe promotie afdwingen?

Europa League Villarreal houdt stand tegen Arsenal en plaatst zich voor finale tegen Manchester United

6 mei Manchester United en Villarreal staan op woensdag 26 mei tegenover elkaar in de finale van de Europa League in Stadion Miejski in de Poolse havenstad Gdańsk. Voor Villarreal wordt het de eerste Europese finale, maar coach Unai Emery won het toernooi al drie keer op rij met Sevilla.