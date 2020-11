LIVE | Kan Koen Verweij sterke sprint vervolg geven op 5000 meter?

Shiffrin na klein jaar afwezig­heid tweede bij rentree

15:23 Skiester Mikaela Shiffrin is bij haar rentree na een afwezigheid van zo’n tien maanden als tweede geëindigd bij de wereldbeker slalom in het Finse Levi. De Amerikaanse, drievoudig winnares van de wereldbeker over alle disciplines, moest de zege laten aan Petra Vlhova. De Slowaakse was in beide manches net de snelste.