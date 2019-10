LIVE | Kan Max topfavoriet Ferrari bedreigen in strijd om pole?

KwalificatieVorig jaar miste Max Verstappen op een haar pole position, om een dag later net als een jaar eerder wél met de overwinning aan de haal te gaan in Mexico. Welke startpositie verschaft de Nederlander zich voor zijn vijfde race in Midden-Amerika? Vanaf 20.00 uur mis je hier geen moment van de kwalificatie!