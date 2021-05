LIVE | Kan Michael van Gerwen voor de zesde keer de Premier League Darts winnen?

Yates blij met vierde zege in Giro: ‘Voor Bernal volstond het om te controle­ren’

19:00 Simon Yates had vooraf het gevoel dat rozetruidrager Egan Bernal hem in de slotklim van de negentiende etappe van de Ronde van Italië wel zou laten gaan. ,,Toen ik versnelde, wist ik meteen dat ik het goed had aangevoeld. De renners van Ineos reageerden niet, maar bleven gewoon hun eigen tempo rijden”, zei de Britse ritwinnaar na afloop bij Eurosport. Hij boekte de vierde etappezege in zijn carrière in de Giro.