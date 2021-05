LIVE | Kan PSG in besneeuwd Manchester alsnog de CL-finale bereiken?

Video Domper voor PSG: geblesseer­de Mbappé kan niet starten

19:58 Paris Saint-Germain-aanvaller Kylian Mbappé dreigt de cruciale wedstrijd tegen Manchester City te moeten missen. De return in de halve finale van de Champions League wordt vanavond gespeeld, maar Mbappé kampt met klachten aan zijn rechterkuit en is een twijfelgeval. De Franse sterspeler start dan ook niet in de basis.