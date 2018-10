LIVE | Kan razendsnelle Verstappen jongste coureur ooit worden met pole?

Federer gaat in ‘zijn’ Basel op voor negende titel

19:01 Roger Federer is op zijn thuistoernooi in Basel nog maar één zege verwijderd van titelprolongatie. De Zwitser liet in de halve finales de Rus Daniil Medvedev met 6-1 6-4 kansloos. Federer kan het toernooi in eigen land al voor de negende keer winnen.