LIVE | Kan Ter Mors het stayers ook op de 3000 meter lastig maken?

In de lege Friese schaatstempel Thialf begint vandaag het NK allroundschaatsen. Bij de mannen gaat het om de 83ste editie en is Jan Blokhuijsen de titelverdediger. Bij de vrouwen staat het 63ste kampioenschap op het spel. Kan Antoinette de Jong haar titel prolongeren? Mis in dit liveblog niets van de nationale titelstrijd waarbij nogal wat niet-fitte kanonnen ontbreken!



Programma en uitslagen

• Vrouwen 500 meter >>> Uitslag

• Mannen 500 meter >>> Uitslag

• Vrouwen 3000 meter

• Mannen 5000 meter