LIVE | Kan Verstappen ook in laatste vrije training imponeren?

Moerenhout na negen jaar terug op WK

8:21 Zijn laatste WK in 2010 was meteen ook zijn laatste dag als wielrenner. Koos Moerenhout kon toen nog niet bevroeden dat hij negen jaar later bij de WK wielrennen in Yorkshire de Nederlandse mannen, met topfavoriet Mathieu van der Poel voor de wegrace, als bondscoach zou bijstaan. Vanaf zondag (mixed relay) liggen er kansen op succes.